رأس المال: الفصل الرابع والعشرون (98) 6) منشأ الرأسمالي الصناعي - كارل ماركس

2021/09/03 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس ما يسمى بالتراكم الأولي6) منشأ الرأسمالي الصناعيلم يمض منشأ الرأسمالي الصناعي(1) في مسار تدريجي كالذي تميز به منشأ المزارع.



ولا ريب في أن بعض صغار معلمي الطوائف الحرفية المغلقة، إضافة إلى عدد أكبر من صغار الحرفيين المستقلين، بل حتى العمال المأجورين، قد تحولوا إلى رأسماليين صغار، ثم تحولوا، بتوسيع نطاق استغلال العمل المأجور تدری-;-جاً، وتوسيع تراكم رأس المال بالمقابل، إلى رأسمالي ......





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