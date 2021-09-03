الكشف عن خطة بريطانية سرية للتعامل مع وفاة الملكة إليزابيث

2021/09/03 | 22:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف تقرير لصحيفة أمريكية أن الحكومة البريطانية أعدت خطة طارئة سرية للتعامل مع تداعيات موت الملكة إليزابيث الثانية، البالغة من العمر نحو 95 عاماً، يتصدر تلك الخطة تعتيم رسمي على وسائل التواصل الاجتماعي.وقالت صحيفة ”بوليتيكو“ إنها اطلعت على وثائق سرية تتضمن تلك الخطة، التي تحمل اسمًا رمزيًا وهو ”عملية جسر لندن“، …

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