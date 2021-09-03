الإعلام الأمني: القبض على إرهابيين اثنين في الأنبار

2021/09/03 | 22:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، القاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة الأنبار.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، انه "استنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة احدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، تمكنت مفارز الشعبة، وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ١٨ والفوج الرابع لواء المشاة ١٩ من القاء القبض على ارهابيين اثنين احدهما في سيطرة الكيلو ١٦٠ بين الرمادي والرطبة والاخر في سيطرة الطبعات بقصاء الرطبة ".وأضافت: "هما من المطلوبين للقضاء بموجب احكام المادة ٤إرهاب، وقد جرى تسليمهما لجهات الطلب".

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