العراق يعلن الحداد رسمياً يوم غد السبت

2021/09/03 | 23:01 - المصدر: وكالة ناس

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إعلان حداد

تقرر إعلان الحداد الرسمي ليوم غد السبت، لفاجعة رحيل آية الله العظمى، السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره الشريف).

الأمانة العامة لمجلس الوزراء3 أيلول 2021

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