مسجدي يعزي بوفاة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم: انفق عمره الشريف في خدمة الاسلام

2021/09/03 | 23:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بسم الله الرحمن الرحيم (ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ * وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ * لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ) صدق الله العلي العظيم بحزنٍ والمٍ شديد تلقينا خبر وفاة المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (قدس […]

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