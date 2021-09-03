العراق يعلن الحداد الرسمي يوم غد السبت

2021/09/03 | 23:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، الحداد يوم غد السبت لوفاة المرجع السيد محمد سعيد الحكيم.وذكرت الامانة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) أنه "تقرر إعلان الحداد الرسمي ليوم غد السبت، لفاجعة رحيل آية الله العظمى، السيد محمد سعيد الحكيم".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، توفي المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم، إثر سكتة قلبية مفاجئة عن عمر 87 عاماً، في مستشفى الحياة في مدينة النجف الأشرف.ويعد السيد محمد سعيد بن محمد علي بن أحمد بن محسن الطباطبائي الحكيم من مواليد (1354 هـ - 1934 ميلادي في مدينة النجف) مرجعا شيعيا معاصرا، وواحداً من كبار المرجعيات الدينية في النجف الأشرف.

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