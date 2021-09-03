مقتل ثلاثة قياديين من حزب العمال الكردستاني شمال العراق

2021/09/03 | 23:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت تركيا عن مقتل ثلاثة قياديين من حزب العمال الكردستاني شمال العراقوذكرت وكالة الأنباء الرسمية التركية، الجمعة، أن قوة من الاستخبارات قتلت ثلاثة من قياديي حزب العمال الكردستاني في عمليات منفصلة جرت داخل الأراضي العراقية.وأفادت “الأناضول” نقلا عن مصادرها ، بأن “جهاز الاستخبارات نفذ عملية ضد (بي كا كا)، شمالي العراق، أسفرت عن مقتل 3 قياديين مسؤولين عن أنشطة المنظمة في مناطق (غارا) و (قنديل) و(سنجار) شمال العراق./انتهى9

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