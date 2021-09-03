العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية تنعيان المرجع الحكيم

2021/09/03 | 23:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت الامانتان العامتان للعتبتين

المقدستين الحسينية والعباسية،

الجمعة، رحيل اية الله العظمى المرجع

الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم.

وجاء في بيان التعزيه ما نصه:

تنعى الامانتان العامتان للعتبت

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