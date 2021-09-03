العراق يعلن الحداد الرسمي حزناً على وفاة المرجع الحكيم

2021/09/03 | 23:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة العراقية، اليوم

الجمعة، الحداد الرسمي لمدة يوم واحد

حزناً على وفاة المرجع الديني السيد

محمد سعيد الحكيم.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في

بيان ورد لوكالة نون الخبرية، "تقرر

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