شاهد.. آخر صورة للمرجع الراحل السيد محمد سعيد الحكيم

2021/09/03 | 23:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، اخر صورة

للمرجع الراحل السيد محمد سعيد الحكيم

الذي وافاه الاجل عصر اليوم الجمعة في

مدينة النجف الاشرف عن عمر ناهز 87 عاما.

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