رئيس مجلس القضاء يعزي بوفاة المرجع الحكيم

2021/09/03 | 23:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واععزى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، بوفاة المرجع الديني الاعلى السيد محمد سعيد الحكيم.وقال زيدان في بيان التعزية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، أنه "بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة رمز من رموز النجف الدينية وعلم من أعلامها، المرجع الكبير آية الله العظمى السيِّد محمد سعيد الحكيم (قدِّس سرّه)". وأضاف، أنه "في هذا المصاب الجلل نرفع أحر تعازينا وأصدق مواساتنا إلى الأمة الإسلامية والمراجع العظام وأسرة آل الحكيم الكرام، سائلين الله العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يرحم سماحته بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع عباده الصالحين".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، توفي المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم، إثر سكتة قلبية مفاجئة عن عمر 87 عاماً.

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