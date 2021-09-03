فضل الله: الفوضى الاقتصادية اثرت سلبا على اداء الحكومة وعلى الاتفاقيات الخارجية

2021/09/03 | 23:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، علي فضل الله، اليوم الجمعة، الفوضى الاقتصادية اثرت سلبا على اداء الحكومة وعلى الاتفاقيات الخارجية، مشيرا ان موضوع اعادة الدولار الى سابق عهده مرهون بالحكومة القادمة وقدرتها على الادارة.وقال فضل الله لبرنامج حصاد الايام، ان “الحكومات العراقية المتعاقبة لم تملك حتى اللحظة رؤية اقتصادية حقيقية”.واضاف “كلما كان التخطيط مدروسا […]

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