المرشح مشتاق الشمري يتحدث لـ”النور” عن مشروع النهوض بمنطقة الدورة

2021/09/03 | 23:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد المرشح للانتخابات النيابية، المقبلة، عن الدائرة 14 منطقة الدورة، تسلسل (55) المهندس مشتاق الشمري، أن المناطق الواقعة ضمن الدائرة بحاجة إلى جهود مكثفة، لاستعادة وضعها الخدمي، بعد تراجعه خلال الفترة الماضية.وقال الشمري، في تصريح لـ”النور نيوز” أن “أبرز ما تحتاجه المناطق الواقعة في الدائرة 14 وهي تشمل مناطق الدورة، بكاملها، …

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