تفاصيل تشييع جثمان المرجع الحكيم في كربلاء والنجف

2021/09/03 | 23:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أُعلن عن مراسيم تشييع جثمان المرجع الديني محمد سعيد الحكيم.

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وسيتم التشييع يوم غد السبت في كربلاء بتمام الساعة التاسعة صباحا، فيما سيكون التشييع في النجف بعد غد الأحد من مكتبه.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الحداد في العراق حداداً على وفاة المرجع الديني محمد سعيد الحكيم.

ووفقاً لبيان للأمانة العامة تلقى "ناس" نسخة منه (3 أيلول 2021) فقد "أمر رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بإعلانالحداد الرسمي ليوم غد السبت حداداً على وفاة المرجع الديني آية الله العظمى، السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره). الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وتوفي المرجع الديني، محمد سعيد الحكيم، اليوم الجمعة، في محافظة النجف، إثر سكتة قلبية مفاجئة.

والحكيم، هو مرجع شيعي معاصر، ويعد واحداً من كبار المرجعيات الدينية في النجف، وهو ابن محمد علي الحكيم، أحد رجال الدين الكبار في النجف.

ونعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، المرجع الديني محمد سعيد الحكيم.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، "بقلوب يعتصرها الألم، وتلوذ بالرضا والقبول بقضاء الله جلّ وعلا الذي لا رادّ له، ننعى إلى الأمة الإسلامية وأبناء الشعب العراقي كافة، رحيل سماحة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم، فإنا لله وإنا إليه راجعون".

واضاف، "وإلى مقام المرجعية الرشيدة والحوزة العلمية المباركة وآل الحكيم الكرام، نرفع كلمات العزاء والمواساة وسؤال اللطف بهم في هذا المُصاب".

وتابع البيان، "لقد فاضت روح العالم الجليل إلى خالقها بعد عُمرٍ قضاه في خدمة العِلم والفقة والدرس والاجتهاد والتوفيق بين قلوب المسلمين، وقد بذل سنوات عزيزة من عمره المبارك في الجهاد ضد الطاغية وتعذّب في سجونه أشد عذاب، وبذل جهده ومضناه في جمع الأمة إلى كلمة سواء كما أرادت الرسالة المحمدية السمحاء، مثلما ترك فينا تراثاً غنياً من التسامح والمحبّة وخدمة جميع العراقيين، يدعونا للاعتزاز والاستذكار الطيّب لقادم الأجيال، وهو خير مصداق لما قاله أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: "الْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِيَ الدَّهْرُ: أَعْيَانُهُمْ مَفْقُودَةٌ، أَمْثَالُهُمْ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ".

واختتم البيان بالقول، "دعاؤنا أن يتقبل الباري صالح أعمال الراحل الكبير، وأن يهيئ له من أمره رشداً، وأن يلهم ذويه ومحبيه وسائر المسلمين الصبر والسلوان".

وقدم رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، تعازيه بوفاة المرجع الديني محمد سعيد الحكيم.

وقال صالح في بيان تلقى، إنه "بمزيدٍ من التسليم والرضا بقضاء الله تعالى وقدره، تلقينا نبأ وفاة المرجع الكبير آية الله العظمى السيِّد محمد سعيد الحكيم (قدَّس الله نفسه الزكية)".

وأضاف، "لقد كان سماحة السيِّد الحكيم علماً من أعلام الأمَّة الإسلامية الذين قرنوا العلمَ بالعمل في ترسيخ قيم العدل والإيمان والمحبَّة والسلام، بصبرٍ جميل وجهادٍ طويل، برغم المحن العسيرة التي أحاطت به، عبرَ مسيرته العلمية الجهادية الشريفة".

وتابع الرئيس صالح، "وبهذا المصاب الجلل نعزِّي الأمة الإسلامية والمراجع العظام وأسرة آل الحكيم الكرام، سائلين الله عزَّ وجل أن يُعظِّمَ أجرهم ويُحسنَ عزاءَهم، وأن يتغمَّده بواسع رحمته ويُسكنه فسيحَ جنَّاته، وأن يحشره مع سلفه من المراجع العظام والعلماء الأعلام والأئمة الأطهار ، وحَسُن أولئك رفيقا".

ونعى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، المرجع محمد سعيد الحكيم الذي توفي هذا اليوم.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان، "بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة رمز من رموز النجف الدينية وعلم من أعلامها، المرجع الكبير آية الله العظمى السيِّد محمد سعيد الحكيم (قدِّس سرّه)".

وأضاف البيان، في هذا المصاب الجلل نرفع أحر تعازينا وأصدق مواساتنا إلى الأمة الإسلامية والمراجع العظام وأسرة آل الحكيم الكرام، سائلين الله العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يرحم سماحته بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع عباده الصالحين".

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