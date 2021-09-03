فتوى جديدة لدار الافتاء المصرية بشأن

2021/09/03 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أصدرت دار الافتاء المصرية، الجمعة، فتوى جديدة بشأن "غشاء البكارة" للفتيات.

وقال مركز الإعلام الرقمي في تغريدة له، ان "دار الافتاء المصرية أكدت انه في بعض الأحوال الترقيع لغشاء البكارة مطلوب ومشروع أن يكون لفتاة تم اغتصابها أو تم التغرير بها وتريد أن تتوب وتفتح صفحة جديدة".

وأضاف ان "دار الإفتاء أفتت بجواز ذلك من باب الستر وليس فيه تغرير بأحد، جاء ذلك خلال بث مباشر لدار الإفتاء المصري عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك".

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