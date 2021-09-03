2021/09/03 | 23:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XrqiclmiUCc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرلماني السابق مظهر الجنابي: الجريمة نفذت امام القوات الامنية التي لم تحرك ساكناً تجاه المجرمين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البرلماني السابق مظهر الجنابي: الجريمة نفذت امام القوات الامنية التي لم تحرك ساكناً تجاه المجرمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).