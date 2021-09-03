محلل سياسي: بعض الدول تلجأ الى تخفيض عملتها من اجل دعم القطاع الاقتصادي

2021/09/03 | 23:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، حيدر عصفور، اليوم الجمعة، بعض الدول تلجأ الى تخفيض عملتها من اجل دعم القطاع الاقتصادي.وقال عصفور لبرنامج حصاد الايام، ان “بعض الدول تلجأ الى تخفيض عملتها من اجل دعم القطاع الاقتصادي”، مبينا ان “الحكومة العراقية لم تخفض الضرائب على القطاع الصناعي والزراعي”.واضاف ان ان “تخفيض الضرائب على القطاع الخاص […]

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