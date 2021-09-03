مجلس الوزراء يعلن الحداد الرسمي لوفاة المرجع الحكيم

2021/09/03 | 23:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عن الحداد الرسمي ليوم غد السبت لوفات المرجع الديني محمد سعيد الحكيم.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان مقتضب، انه “تقرر إعلان الحداد الرسمي ليوم غد السبت، لفاجعة رحيل آية الله العظمى، محمد سعيد الحكيم (قدس سره الشريف)”.

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