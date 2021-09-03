الصدر يصدر توجيها لسرايا السلام في النجف الاشرف

2021/09/03 | 23:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، توجيها لافراد سرايا السلام في محافظة النجف الاشرف بالقيام بحملة تنظيف في عموم المحافظة.وقال الصدر في تغريدة على حسابه في “تويتر” “حسب ما اطلعت عليه عن كثب فان محافظة النجف الاشرف تحتاج الى حملة تنظيف واسعة بالتنسيق مع بلديتها”.

وفيما يلي نص التغريدة:-

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