وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 4 مواطنين إيرانيين

2021/09/03 | 23:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 4 مواطنين إيرانيين تزعم أنهم على صلة بالاستخبارات.وبحسب بيان للخزانة، شملت قائمة العقوبات، علي رضا فرحاني، محمود خزين، عميد نوري وكيا صادقي.وأكّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق، أن مئات العقوبات الأميركية على إيران ومن بينها عقوبات فرضتها الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب، قد تستمر حتى في حال العودة للعمل بالاتفاق النووي./انتهى9

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