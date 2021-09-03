2021/09/03 | 23:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ عزت السفارة البريطانية في بغداد بوفاة المرجع الكبير آية الله السيد محمد سعيد الحكيم.وقالت في بيان انه من المحزن للعراق فقدان مثل هذه الشخصية العلمية والمحترمة./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة البريطانية في بغداد تعزي بوفاة المرجع الكبير السيد الحكيم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة البريطانية في بغداد تعزي بوفاة المرجع الكبير السيد الحكيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).