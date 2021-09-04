مشاهد كارثية: معركة عشائرية داخل مستشفى اليرموك.. ومدير الصحة يعلق! (فيديو)

2021/09/04 | 00:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وثقت كاميرات المراقبة، داخل مستشفى اليرموك في بغداد، الجمعة، مشاهد من "عراك عشائري"، استخدم فيه أثاث المبنى.

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وبحسب المقطع المصور الذي حصل عليه "ناس" (3 أيلول 2021)، فقد اندلع شجار "عنيف" بين أفراد عشيرتين داخل مستشفى اليرموك ببغداد، وسط محاولات لفك النزاع من قبل القوات الأمنية المتواجدة داخل المستشفى.

اما مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي، فقد نشر تدوينة تحدث فيها عن معاناة الكوادر الطبية داخل المستشفيات.

وقال الحجامي، "الاخوة من عشيرة آل ..



و عشيرة آل… حبذا لو اكملت عركتكم خارج المستشفى!!!".

وأضاف، "جانب من معاناة كوادرنا في مستشفى اليرموك التعليمي".

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