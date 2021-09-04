محمد رمضان يثير موجة انتقادات بعد صورة بين ركام انفجار مرفأ بيروت

2021/09/04 | 00:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الفنان المصري محمد رمضان موجة جديدة من الجدل، مصحوبة بانتقادات لقيامه بالتقاط صورة بين ركام انفجار مرفأ بيروت.

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