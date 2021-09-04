2021/09/04 | 00:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -bfdVU7yCw0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شجار بين افراد من عشيرتين داخل مستشفى اليرموك في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شجار بين افراد من عشيرتين داخل مستشفى اليرموك في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).