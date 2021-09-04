مسعود بارزاني يعزي أسرة الحكيم بوفاة المرجع محمد سعيد الحكيم

2021/09/04 | 00:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ عزّى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أسرة الحكيم بوفاة المرجع الديني محمد سعيد الحكيم اليوم.وقال بارزاني في تعزية الحكيم: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيِّد محمد سعيد الحكيم"، مضيفاً: "نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا إلى العالم الإسلامي والمراجع الكبار وأسرة آل الحكيم الكرام، نسأل الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد سماحته بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته./انتهى9

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