2021/09/04 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسائل مبطّنة في الإعلام – دعاء عامر هناك عبارات موجهة تحمل معان غير صريحة ولكن المتلقي يفهمها وكأنها مخفية مثل بطانات الملابس ، الإعلام بشكل ما يستخدم رسائله المبطنة لزعزعة وخلخلة البنية الأخلاقية للمجتمع العراقي عامة من خلال برامجه المخلة بالأدب والذوق العام من عبارات نابية خادشة للحياء وفحوى هذه الرسائل تأثيرها النفسي والسلوكي المباشر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسائل مبطّنة في الإعلام – دعاء عامر ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسائل مبطّنة في الإعلام – دعاء عامر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).