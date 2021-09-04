2021/09/04 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سُكنت الأرض قبل آدم؟ – مالك محمود الغشاميّ ذهب بعض المفسرين إلى أنّ الأرض قد سُكنت بمخلوقات قبل أن يخلق الله تعالى آدم، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ، قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ، قَالَ إِنِّي […]

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