2021/09/04 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زمن الظلام – إخلاص علي الوزان ماهو الظلام في هذا الزمن هل هو الخوف او الجهل ام الفشل او الكذب او إخفاء الحقائق أمام شعب يحارب في الظلام يبحث عن ضوء حتى لو ضئيل لكي ينير نفسه ابنائة نحن في قبر لا نستطيع الخروج منه إلا بمعجزة او قدره الاهليه او قوة خارقه أصبح الظلام […]

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