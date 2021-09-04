جانب آخر مهمل لأحداث 11 سبتمبر 2001 - مجدى عبد الحميد السيد

2021/09/04 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_عبد_الحميد_السيد بعد عشرين عاما اكتشف بعض الكتاب الأمريكان أن 11 سبتمبر 2001 كان هدية استراتيجية تاريخية للصين ، لقد كانت الصين قبل عام 2001 مجرد دولة نامية تصعد بسرعة كبيرة مثلها مثل دول شرق آسيا ولكن الصين التى تميزت منذ عام 1978 بأنها تملك خطط استراتيجية طويلة المدى تمتد لخمسين عاما (1978-2028) وجدت الفرصة سانحة مع اتجاه العالم الغربى لمساندة الولايات المتحدة فى الحرب على الإرهاب عام 2001.



فبالرغم من أن إدارة ج ......





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