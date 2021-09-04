هيا يا مصر افعليها ولا تخافى خفافيش الليل وخفافيش النهار - منى حلمى

2021/09/04 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمى هيا يا مصر افعليها ..



لا يهمك خفافيش الليل وخفافيش النهار ---------------------------------------------- هيا يا مصر ، افعليها ، يا صاحبة أول حضارة فى البشرية ، مازلنا نمجدها ، ونزهو بها .



هيا يا مصر ، افعليها ، أيتها الوردة الفيحاء فى منطقتها ، التى أنقذت نفسها من الخراب والدمار ، وهلاك وارهاب الحكم الدينى الاخوانى السلف ......





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