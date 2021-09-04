2021/09/04 | 00:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن مدير عام العلاقات والاعلام لوزارة الداخلية اللواء سعد معن اليوم السبت عن القاء القبض على طرفي المشاجرة التي حصلت داخل مستشفى اليرموك “.

وقال معن في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه : ” قوة من حماية مستشفى اليرموك في بغداد تلقي القبض على طرفي مشاجرة حصلت داخل المستشفى، بعد أن تم جلب مصابين على خلفية مشاجرة وقعت في حي الفرات.

حيث أن قوة الحماية سيطرت على الموقف بالكامل وتحفظت على المتهمين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على طرفي مشاجرة داخل مستشفى اليرموك) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على طرفي مشاجرة داخل مستشفى اليرموك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).