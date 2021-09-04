نجله: تشييع جثمان المرجع الحكيم سيتم غدا الاحد في النجف الأشرف

2021/09/04 | 00:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف – واعأكد السيد رياض الحكيم نجل المرجع الديني الاعلى السيد محمد سعيد الحكيم، ان تشييع جثمان المرجع الاعلى سيتم يوم غد الاحد.وقال السيد الحكيم في تصريح فيديوي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نعزي العالم الاسلامي وخصوصا شيعة اهل البيت والحوزات العلمية برحيل المرجع الكبير سماحة السيد الحكيم، الذي وافته المنية بسبب عارض طارئ خلال دقائق توفي".وأضاف، انه "من المقرر ان يتم زيارة حرم الامام الحسين اليوم السبت وتكون مراسيم التشييع في النجف الاشرف يوم الاحد الساعة التاسعة صباحا".وأشار الى ان "سماحة السيد الحكيم احد مراجع الدين في النجف الاشرف، وعانى خلال 8 سنوات ونصف في سجون الطاغية صدام مختلف التعذيب الجسدي وغيره، وكان ثابتا وصابرا خلال تلك الفترة ويساهم في تقوية السجناء ".وتابع، انه "ألف العديد من كتبه في السجن، وكان كل تاليفاته تتم بشكل سري، كما الف كتب اخرى منها دورة فقهية باسم مصباح المنهاج ودورة في الاصول بعنوان محكمة اصول الفقه بدورة اخرى بعنوان تعدد اصول الفقه، كذلك كتاب في العقائد مكون من 3 اجزاء وحرب العقيدة وكتاب فاجعة عاشوراء ، فضلا عن بحث تحليلي عن معركة الامام الحسين واستشهاده وكتب اخرى متنوعة"، مؤكدا ان "السيد كان مشغولا طيلة حياته بالتأليف والتدريس والإرشاد والتوجيه وخدمة المؤمنين".وفي وقت سابق ، توفي المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم، إثر سكتة قلبية مفاجئة عن عمر 87 عاماً.وتوفي المرجع الراحل في مستشفى الحياة في مدينة النجف الأشرف.ويعد السيد محمد سعيد بن محمد علي بن أحمد بن محسن الطباطبائي الحكيم من مواليد (1354 هـ - 1934 ميلادي في مدينة النجف) مرجعا شيعيا معاصرا، وواحداً من كبار المرجعيات الدينية في النجف الأشرف.

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