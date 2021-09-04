الداخلية: القبض على طرفي مشاجرة مستشفى اليرموك

2021/09/04 | 00:57 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على طرفي المشااجرة التي حصلت في مستشفى اليرموك التعليمي وسط بغداد.

وقال اللواء سعد معن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من حماية مستشفى اليرموك في بغداد القت القبض على طرفي مشاجرة حصلت داخل المستشفى، بعد أن تم جلب مصابين على خلفية مشاجرة وقعت في حي الفرات".

واضاف أن "قوة الحماية سيطرت على الموقف بالكامل وتحفظت على المتهمين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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