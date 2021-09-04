2021/09/04 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قراءات تحتفي بالأوطان والموسوي تقف عند المتنبي الحزين الشارقة -الزمان تواصلاً مع أمسياته في منتدى الثلاثاء، استضاف بيت الشعر في دائرة الثقافة بالشارقة الثلاثاء الماضي ثلاثة شعراء هم مجدي الحاج وساجدة الموسوي ومحمد نجيب قدورة، بحضور مدير البيت محمد البريكي وعدد من محبي الشعر والثقافة، وقدمها نصر بدوان.افتتح القراءات الشاعر مجدي الحاج الذي اختار أن […]

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