2021/09/04 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدّابي يشارك بمونودراما غسيل أموات بغداد – الزمان اعلن المؤلف والمخرج المسرحي سعد هدابي عن مشاركته في مهرجان القاهرة الدولي الرابع الذي سيقام للفترة من 13- 17 ايلول الجاري.وسيشارك هدابي في مسرحية الموندراما ( غسيل اموات) التي كتبها هدابي للمسرح الذي قال لـ( الزمان ) ان ( المسرحية تتحدث عن غربة الانسان وسط التحولات […]

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