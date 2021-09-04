2021/09/04 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس تتجاوز جنوب السودان إلى نصف نهائي أفريقيا الزمالك يتعاقد مع الأمريكي إدجار سوسا لدعم فريق السلة { القاهرة – وكالات: أعلن نادي الزمالك عن التعاقد مع اللاعب إدجار سوسا لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأبيض، في الموسم المقبل.واللاعب يبلغ من العمر 33 عامًا وهو من دولة الدومينيكان ويحمل أيضا الجنسية […]

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