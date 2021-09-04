بيان من وزارة الداخلية بعد ’مشاهد مشاجرة’ داخل مستشفى اليرموك ببغداد

2021/09/04 | 01:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية القبض على طرفي مشاجرة عنيفة جرت داخل مستشفى اليرموك في العاصمة بغداد.

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وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه بعد منتصف ليلة الجمعة على السبت (4 أيلول 2021)، إن "قوة من حماية مستشفى اليرموك في بغداد ألقت القبض على طرفي مشاجرة حصلت داخل المستشفى، بعد أن تم جلب مصابين على خلفية مشاجرة وقعت في حي الفرات".

واضاف معن أن "قوة الحماية سيطرت على الموقف بالكامل وتحفظت على المتهمين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ووثقت كاميرات المراقبة، داخل مستشفى اليرموك في بغداد، الجمعة، مشاهد من "عراك عشائري"، استخدم فيه أثاث المبنى.

وبحسب المقطع المصور الذي حصل عليه "ناس" (3 أيلول 2021)، فقد اندلع شجار "عنيف" بين أفراد عشيرتين داخل مستشفى اليرموك ببغداد، وسط محاولات لفك النزاع من قبل القوات الأمنية المتواجدة داخل المستشفى.

اما مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي، فقد نشر تدوينة تحدث فيها عن معاناة الكوادر الطبية داخل المستشفيات.

وقال الحجامي، "الاخوة من عشيرة آل ..



و عشيرة آل… حبذا لو اكملت عركتكم خارج المستشفى!!!".

وأضاف، "جانب من معاناة كوادرنا في مستشفى اليرموك التعليمي".

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