الداخلية تصدر بياناً بشأن المشاجرة داخل مستشفى اليرموك (فيديو)

2021/09/04 | 01:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية القبض على طرفي مشاجرة عنيفة جرت داخل مستشفى اليرموك في العاصمة بغداد.وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن في بيان إن "قوة من حماية مستشفى اليرموك في بغداد ألقت القبض على طرفي مشاجرة حصلت داخل المستشفى، بعد أن تم جلب مصابين على خلفية مشاجرة وقعت في حي الفرات".واضاف معن أن "قوة الحماية سيطرت على الموقف بالكامل وتحفظت على المتهمين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وكان مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي قال "الاخوة من عشيرة آل ..



و عشيرة آل… حبذا لو اكملت عركتكم خارج المستشفى!!!".



وأضاف، "جانب من معاناة كوادرنا في مستشفى اليرموك التعليمي".





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