2021/09/04 | 01:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاطمة حسيني، مصورة أفغانية وأستاذة بالفنون في جامعة كابول، اضطرت للفرار من بلادها إلى إيران بالتزامن مع سيطرة حركة طالبان عليها، ما عرقل إتمام مشروعها الذي سعت من خلاله لتقديم النساء الأفغانيات بصورة مختلفة عن تلك الصورة النمطية.

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