2021/09/04 | 01:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bVTG3N35Nfc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عامر عبد الجبار - قرار 833 بخصوص الحدود البحرية مع الكويت يتحمله النظام البائد وهو قرار جائر) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عامر عبد الجبار - قرار 833 بخصوص الحدود البحرية مع الكويت يتحمله النظام البائد وهو قرار جائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).