الصدر يوجه بحملة تنظيف في محافظة النجف الاشرف

2021/09/04 | 01:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بحملة تنظيف في محافظة النجف الأشرف.

وقال السيد الصدر في تغريدة له تابعتها وكالة “خبر برس” (واخ) : ان “محافظة النجف الأشرف تحتاج الى حملة تنظيف واسعة، بالتنسيق مع بلديتها”، داعيا افراد سرايا السلام والمنتمين الى البنيان المرصوص الى “العمل على ازالة الاوساخ والاتربة والانقاض لتكون المحافظة أجمل”.

ادناه نص التغريدة:

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