وزير الخارجيَّة: العراق يستخدم المسار الصحيح أمام التدخل التركي

2021/09/04 | 01:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أكد وزير الخارجيَّة فؤاد حسين أنَّ الحكومة العراقية تسير بالاتجاه الصحيح في التعامل مع التدخل العسكري التركي في شمال العراق.

وذكر حسين، في مُحاضرة في الأكاديميّة الدبلوماسيّة النمساويّة بعنوان (مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة) النتائج، والتحديات، والفرص، بحضور رئيس الأكاديميّة وعدد كبير من الشخصيات السياسيّة والباحثين في شؤون الشرق الأوسط، في بيان للوزارة، أنَّ "التدخل التركي في شمال العراق لمُلاحقة حزب العمال الكردستاني التركي PKK، تتعامل معه الحكومة العراقيَّة من خلال استخدام سياسة المسار الصحيح وليس سياسة ردة الفعل من حيث الركون إلى طاولة الحوار لحلحلة

المشكلات".

وبين أنَّ "العراق يسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في الداخل والخارج بعد تراجع كبير إلى الخلف في السنوات المنصرمة، وبعد أن حولت بغداد نزعة الصراع إلى نزعة الحوار البناء، لذلك اجمع المشاركون في مؤتمر بغداد على دعم العراق في جميع المجالات من بينها إجراء انتخابات حرة نزيهة يُمثل فيها جميع الطيف العراقي وبمراقبة دولية وأوروبية وعربية لضمان

نزاهتها".

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