مصر.. ملاحقة حضانة أطفال استغلت آية قرآنية للترويج لنفسها

2021/09/04 | 01:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج، المسؤولين في الوزارة بتتبع شكوى تقدم بها أحد المواطنين، بشأن صورة لاقت رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر مبنى لما يبدو كحضانة أطفال، تعلوه آية قرآنية تم استغلالها بطريقة خاطئة، وفقا لموقع "اليوم السابع" المحلي.

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