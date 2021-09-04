قصص وحواديت من العالم القديم (12) الإسكندر الأكبر - محمد زكريا توفيق

2021/09/04 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق ديسيوس: بينما كان أهل سيراكيوز في جزيرة صقلية يقاتلون ويطردون أعدائهم القدامى، القرطاجيون، كان فيليب المقدوني، بدءا من فوسيس، يغزو المدن اليونانية، واحدة تلو الأخرى، وكان الرومان منخرطين في منافسة حادة مع السامنيت، وهم شعب إيطالي قديم يعيش جنوب إيطاليا.



هذا يعني أن الحرب كانت تشكل جزءا رئيسيا من تاريخ جميع الأمم الأوروبية! التارنتيين، وهم شعوب إيطالية أيضا تسكن جنوب إيطاليا، كانوا ......





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