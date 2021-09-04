وثائق استخباراتية تكشف دورا روسيا في احتجاجات انفصال كاتالونيا

2021/09/04 | 03:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثائق استخباراتية أن حركة استقلال كاتالونيا في إسبانيا وجدت ملاذا في روسيا بعد أن أغلقت الأبواب في وجهها في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية إبان الاحتجاجات التي اجتاحت الإقليم.

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