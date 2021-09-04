"إيرانيون حاولوا بيعي".. فيديو لشابة تقفز من نافذة مرتفعة هربا من خاطفيها في تركيا

2021/09/04 | 03:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شابة تقفز من نافذة أحد المباني في مدينة أنطاليا التركية، وقالت وسائل إعلام محلية إنها قامت بذلك من أجل الفرار من خاطفيها.

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