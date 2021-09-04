اشتباك عشائري في مستشفى اليرموك والداخلية تعلن اعتقال المتهمين

2021/09/04 | 03:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

شهدت مستشفى اليرموك وسط العاصمة بغداد، نزاعًا بين أفراد من عشيرتين تسبب بأضرار مادية.

وتابع "الترا عراق"، مشاهد أظهرت عراكًا بالأيدي بين مجموعتين تطورت إلى التراشق بالمقاعد والمساند الحديدية، أمام أنظار قوة أمنية.

وعلق مدير دائرة الصحة في الكرخ جاسب الحجامي في تدوينة عبر حسابه الرسميّ مطالبًا طرفي النزاع بـ "إكمال معركتهم خارج المستشفى".

فيما أعلنت وزارة الداخلية، في وقت لاحق، اعتقال المتهمين في الحادثة تمهيدًا لـ "اتخاذ الإجراءات اللازمة"، دون الإشارة إلى تسجيل إصابات.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن في بيان فجر السبت 4 أيلول/سبتمبر، إنّ "قوة من حماية مستشفى اليرموك في بغداد ألقت القبض على طرفي مشاجرة حصلت داخل المستشفى، بعد أن تم جلب مصابين على خلفية مشاجرة وقعت في حي الفرات".

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