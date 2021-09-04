لاعبان من برشلونة يخرجان عن صمتهما بعد الخروج

2021/09/04 | 04:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع الرحيل المفاجىء لنجم الفريق، ليونيل ميسي، يتعرض برشلونة الإسباني، لانتقادات من لاعبين سابقين يرون في تعامل النادي معهم لايرقى إلى ما قدموه للفريق طوال تواجدهم فيه.

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