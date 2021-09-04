كوبا تطعّم الأطفال والمراهقين بلقاحي

2021/09/04 | 05:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت كوبا، الجمعة، حملة وطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، مخصصة للأطفال والمراهقين الذين تراوح أعمارهم بين عامين و18 عاما، وهو شرط وضعته الحكومة الشيوعية قبل إعادة فتح المدارس.

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