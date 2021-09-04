فتيات أفغانيات تزوجن في مطار كابل للهروب من طالبان

2021/09/04 | 06:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُجبرت أسر أفغانية فتياتها على الزواج في مطار كابول، بهدف تأمين خروج آمن لهن من البلاد، عقب سيطرة طالبان على معظم أنحائها، الشهر الماضي، وفقا لتقرير أعدته شبكة "سي إن إن" الأميركية.

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